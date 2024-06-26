إيطاليا: حاجة لركيزة راسخة للاتحاد الأوروبي في الناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت إيطاليا على لسان رئيسة وزرائها جورجا ميلوني، إن “علينا أن نتذكر أن الحرية والأمن لهما تكلفة”، وأنه “ينبغي لنا أن نمتلك القدرة على ممارسة الردع”، وذلك “من خلال بناء ركيزة أوروبية متينة لحلف شمال الأطلسي إلى جانب الركيزة الأمريكية”.

وأعلنت ميلوني في إحاطة أمام مجلس النواب الأربعاء، لمناسبة انعقاد مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يبدأ غداً في بروكسل، أن “إيطاليا ستكون حاملة هذه الرؤية في قمة الناتو، المقرر انعقادها خلال أسبوعين في واشنطن”.

وشددت رئيسة الحكومة، على الحاجة إلى “تجهيز أنفسنا بسياسة أمنية ودفاعية أوروبية”، إلى جانب “سياسة صناعية مشتركة في مجال الدفاع”.