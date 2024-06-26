ميلوني: لا يمكن لأوروبا التسامح مع جريمة عالمية كالهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه التسامح مع “العبودية الجديدة” المتمثلة بالهجرة، وهي “جريمة” ترتكب على نطاق عالمي.

وقالت ميلوني في إحاطة أمام مجلس النواب الأربعاء، لمناسبة انعقاد مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يبدأ غداً في بروكسل، إنه “يمكننا أن نجد كثيراً من النهج الإيطالي في الأجندة الإستراتيجية عندما يتعلق الأمر بإحدى القضايا الرئيسية التي سيتعين على أوروبا التعامل معها في السنوات المقبلة. وأشير هنا إلى إدارة تدفقات الهجرة”.

وذكرت رئيسة الحكومة، أن “الأجندة تشير إلى جانب الدفاع باعتباره أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحدوده الخارجية، مكافحة الهجرة الجماعية غير النظامية، الالتزام بالقضاء على الأعمال اللاإنسانية للمتاجرين بالبشر، الذين يستفيدون من رغبة الناس المشروعة بالبحث عن ظروف عيش أفضل من تلك التي يعيشونها، والتي غالبًا ما يحولها هؤلاء المستعبدون اللاإنسانيون في الألفية الثالثة إلى مأساة، بعد جني أرباح كبيرة منها”.

وأعربت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) الذي يقود الائتلاف الحاكم، عن “الاعتقاد بأن أوروبا، مهد الحضارة الغربية، لم تعد قادرة على تحمل ارتكاب جريمة عالمية مثل العبودية، والتي كنا نحن الأوروبيون أول من ارتكبها، والتي تم القضاء عليه منذ قرون، بينما يتم التسامح معها بأشكال أخرى”.

وتابعت: “لكن الهجرة الجماعية غير النظامية لن تتوقف أبداً إذا لم تشارك دول المنشأ والعبور في مكافحة المتاجرين بالبشر، كما سبق وأن فعلت أوروبا من خلال مذكرات التفاهم التي أبرمتها مع مصر وتونس بدفع إيطالي، وسيتعين عليها الاستمرار بالقيام بذلك من خلال تكرار هذا النموذج في دول عديدة أخرى”.

وأشارت رئيسة مجلس الوزراء، إلى ضرورة “معالجة الأسباب التي تدفع المرء إلى ترك وطنه، في الأجندة الإستراتيجية هنا أيضاً، وأن يلتزم الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى الأسباب الجذرية للهجرة، أي إبراز المبدأ الذي نؤيده منذ بعض الوقت، وهو أن الحق الأول الذي من واجبنا ضمانه هو عدم الاضطرار إلى الهجرة، والقدرة على إيجاد الظروف اللازمة لتحقيقه من قبل المهاجر في وطنه”.

وذكرت ميلوني، أن “هذا الهدف يفرض الحاجة لبناء نموذج جديد للتعاون مع الدول الأفريقية، لتتمكن من النمو والازدهار بالموارد التي تمتلكها. تعاون على قدم المساواة، قادر على تحقيق فوائد للجميع. ونحن راضون عن هذا الهدف، والحقيقة، أن هذا النهج موجود في الأجندة الإستراتيجية أيضاً، التي ضربت إيطاليا المثل بها من خلال خطة ماتّيّ لأفريقيا”.

وأردفت: “إننا نقوم بتنفيذ خطة ماتّيّ تدريجيًا من خلال أنشطة تآزر وتنسيق منظمة مع مبادرات أخرى تسعى لتحقيق الهدف نفسه، على المستوى الأوروبي من خلال البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي، وعلى المستوى الدولي من خلال الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار”، وهو “أحد المشاريع الإستراتيجية التي أُطلق في إطار مجموعة السبع لأجل التنمية الاقتصادية للدول الأكثر هشاشة، وبشكل خاص في أفريقيا وآسيا”.