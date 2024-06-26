ميلوني: الدخول إلى بلادنا ممنوع لمن يدفع للمهربين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ شددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني على القول، إن “من يدفع للمتاجرين بالبشر، ممنوع من الدخول إلى بلادنا”.

وقالت ميلوني، رداً على انتقادات من جانب الحزب الديمقراطي (المعارض) لسياسة الهجرة التي تنتهجها حكومة يمين الوسط: “إلى الزميل (ماتّيو) ماوري الذي كان يتحدث عمن يحدد من يحق له الرسوّ على سواحلنا، من هو غير نظامي ومن ليس كذلك، أقول إن القانون هو الذي يحدد ذلك يا زميلي… القواعد هي التي تحدده”.

وأضافت رئيسة الحكومة، أن “القانون هو الذي يقول إن هناك طرقًا قانونية للدخول إلى إيطاليا، وينص على أنه لا يسمح بالدخول إلى بلادنا عن طريق إعطاء أموال لمهربي البشر والرسو على سواحلنا بشكل غير قانوني”.

وكانت رئيسة مجلس الوزراء قد أبدت، في إحاطتها، “رفضاً قاطعاً” لتدفقات هجرة قانونية تديرها المافيا، مبينةً أن “من المدهش أن أحداً لم يلاحظ ذلك من قبل”، فـ”بالتزامن مع تخطيطنا لمرسوم التدفقات لمدة ثلاث سنوات، بدأنا برصدها أيضاً”، وقد “كشفت الأدلة أن الجريمة المنظمة قد اخترقت بشكل كبير، إدارة تصاريح الإقامة لأغراض العمل”.