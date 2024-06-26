متحدث أوروبي: إعلامنا يقدم معلومات واقعية ونظيره الروسي مُضلِل ومُقيّد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب متحدث باسم المفوضية الأوروبية عن إدانة التكتل الموحد لقرار السلطات الروسية بحجب أكثر من ثمانين وسيلة إعلام من دول التكتل الموحد في روسيا.

ورأى المتحدث الرئيسي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بيتر ستانو في مذكرة اليوم الأربعاء أن “القرار الروسي يقيد أيضًا الوصول إلى المعلومات الحرة والمستقلة ويوسع نطاق الرقابة الصارمة بالفعل على وسائل الإعلام في روسيا”، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام الأوروبية المحظورة تعمل “وفق المبادئ والمعايير الصحفية”، و”تقدم معلومات واقعية، أيضًا للجمهور الروسي، بما في ذلك الحرب العدوانية غير القانونية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا”.

وأضاف ستانو “في المقابل، فإن وسائل الإعلام والدعاية الروسية المضللة، والتي فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية ضدها، لا تمثل وسائل إعلام حرة ومستقلة”، وقد تم تعليق أنشطتها الإذاعية في الاتحاد الأوروبي لأن هذه المنافذ الإعلامية “تخضع لسيطرة السلطات الروسية”، كما “تلعب دورًا فعالًا في دعم الحرب العدوانية ضد أوكرانيا”.

وقد عزت وزارة الخارجية الروسية “القيود على وسائل الإعلام الغربية” إلى أنها جاءت “ردا على خطوة مماثلة من قبل الاتحاد الأوروبي، وليست انتقاما”.

ويطال الحجب الروسي وسائل إعلام من أكثر من 20 دولة بالاتحاد الأوروبي، ويشمل في إيطاليا هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة (Rai) وصحيفتي (لا ريبوبليكا) و (لا ستامبا).