فون دير لاين تؤيد “استراتيجيات مبتكرة” للتصدي للهجرة غير النظامية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أن “العديد من الدول الأعضاء تدرس استراتيجيات مبتكرة لتجنب الهجرة غير النظامية عبر تقييم طلبات لجوء من خارج حدود الاتحاد”، واصفة ذلك بـ”الفكرة التي تستحق اهتمامنا بالتأكيد” في الدورة التشريعية الأوروبية القادمة 2024-2029.

وأضافت فون دير لاين، في رسالة إلى رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد عشية القمة الأوروبية والتي ستناقش أيضا التقدم في ملف الهجرة، “استناداً إلى نهج طورته مفوضية شؤون اللاجئين الأممية والمنظمة الدولية للهجرة، بوسعنا السعي إلى دعم إنشاء أنظمة لجوء وطنية فعالة في بلدان شريكة، مع تعزيز تعاوننا بمجال الإعادة إلى بلدان الأصل مصحوبة بتدابير إعادة إدماج لهم”.

ورأت فون دير لاين، مرشحة حزب الشعب الأوروبي (المجموعة الأكبر في الجهاز التشريعي الأوروبي الجديد) لولاية ثانية على رأس الجهاز التنفيذي الأوروبي، أنه “كما هو منصوص عليه في اللائحة التنظيمية الخاصة بإجراءات اللجوء، ستقوم المفوضية بتقييم كيفية العمل بشكل أفضل بالتآزر مع بلدان ثالثة مستقبلية تعتبر آمنة”.

وأكدت فون دير لاين أن “المفوضية ستواصل دعم هذه الأفكار، مع احترام القانون الدولي على الدوام وإدراك الحاجة إلى العمل بطرق مقبولة أيضًا لشركائنا وتسمح لنا بإيجاد حلول دائمة للمهاجرين أنفسهم”.