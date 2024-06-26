تاياني: نعم لولاية ثانية لفون دير لاين، لكن بدون اتفاق مع حزب الخضر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تأكيد دعمه لأغلبية في البرلمان الأوروبي الجديد بقيادة حزب الشعب الأوروبي تستبعد الخضر.

وقال تاياني، زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) الذي أسسه الراحل سيلفيو برلسكوني وينتمي لكتلة حزب الشعب الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء “ما يقلقني حزب الخضر أكثر من المحافظين” والاصلاحيين الأوروبيين اليميني، الذي ترأسه شريكته في الائتلاف الحاكم جورجا ميلوني زعيمة حزب (إخوة إيطاليا).

وقال تاياني “نحن على استعداد للتصويت لصالح أورسولا فون دير لاين، لكن التزامنا هذا يستبعد أي اتفاق مع حزب الخضر. نعم لفون دير لاين ولكن من دون الخضر”.

وكانت ميلوني قد وصفت في وقت سابق اليوم في خطابها أمام برلمان بلادها عشية القمة الأوروبية بـ”الخطأ” استبعاد كتلة المحافظين والاصلاحيين من تحالف توزيع المناصب العليا في المؤسسات الأوروبية، والتي أصبحت ثالث أكبر مجموعة (بعد الشعب الأوروبي والديمقراطيين والاشتراكيين) في المجلس التشريعي للاتحاد الأوروبي وفق نتائج الانتخابات التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر.

وحذرت ميلوني من أن المرشحين الذين تم التوافق عليهم في المناصب العليا “مقدر لهم أن يواجهوا صعوبات في البرلمان الأوروبي”.

ووفق ما تداول، فإن أحزاب الشعب الأوروبي والديمقراطيين والاشتراكيين والليبراليين توصلت إلى اتفاق يقضي بولاية ثانية لفون دير لاين لقيادة المفوضية وبإسناد رئاسة المجلس الأوروبي إلى رئيس وزراء البرتغال السابق الاشتراكي أنطونيو، وبخلافة رئيسة وزراء إستونيا الليبرالية كايا كالاس للاسباني جوزيب بوريل في قيادة الدبلوماسية الأوروبية.