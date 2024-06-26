بوريل يأمل في “رسالة مختلفة” خلال اللقاء الثلاثي مع فوتشيتش وكورتي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- في تصريح للصحفيين قبيل لقاء يجمعه في وقت لاحق الاربعاء في بروكسل، مع رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، ورئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، قال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل “نأمل أن ترسل اليوم الجولة الجديدة” للحوار بين بلغراد وبريشتينا “رسالة مختلفة وتنتهي بنبرة مختلفة”.

وسينضم الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي ميروسلاف لايتشاك إلى بوريل لعقد اجتماعات منفصلة مع رئيسي الوزراء يليها اجتماع ثلاثي مشترك.

وقال بوريل للصحفيين: “التقينا عدة مرات في العام الماضي، وفي بعض الحالات، كانت المناقشات مكثفة”، إلا أن “كل اجتماعاتنا تقريباً كانت تركز في أغلبها على إدارة الأزمات. أزمة تلو الأخرى. بعض الأحداث جعلتنا مشغولين للغاية محاولين البحث عن حل للأزمات اليومية”.

وأضاف “لقد تعاملنا مع الأزمات بدلا من التعامل مع تنفيذ اتفاق مسار تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا. الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شهري شباط/فبراير وآذار/مارس”، و”إذا رجعنا إلى ملخصات هذه الاجتماعات، عادة كنّا نأسف: لعدم الالتزام ولعدم إحراز تقدم ولعدم الرغبة في التوصل إلى توافق في الآراء”.

وقال منسق الدبلوماسية الأوروبية “أريد (في لقاء اليوم) أن أقيّم مع الزعيمين ما تم تحقيقه في الحوار خلال ولايتنا منذ عام 2019″، و”من المهم أيضًا بالنسبة لنا أن يكون لدينا تفاهم حول كيفية رؤية الطرفين لمستقبل الحوار الذي ييسره الاتحاد الأوروبي. كيف يريد الطرفان مواصلة هذا العمل؟”.

وأشار بوريل إلى أنه “في غضون بضعة أشهر، سيكون هناك أشخاص مختلفون وأسماء مختلفة في وظائفنا، ولكن الاتفاقيات واستنتاجات المجلس وتوقعات الاتحاد الأوروبي لن تتغير… الدول الأعضاء لن تتغير والتزامات وواجبات كوسوفو وصربيا لن تزول وسيظل الجميع ينظرون إلى قدرة واستعداد الرئيس الصربي ورئيس وزراء كوسوفو لتحقيق مستقبل أوروبي أفضل لشعبيهما”.