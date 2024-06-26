تاياني: الاجماع على روته يؤكد وحدة الناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن اختيار رئيس الوزراء الهولندي مارك روته بـ”الاجماع” لخلافة يانس ستولتنبرغ يؤكد “وحدة” حلف شمال الأطلسي (الناتو),

وكتب تياني، في منشور الأربعاء على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي: “تهانينا لمارك روته على تعيينه أمينًا عامًا قادمًا لحلف شمال الأطلسي. اختيار اجاء بإجماع الجميع يؤكد وحدة الحلف الأطلسي”.

وأضاف “شكرًا للأمين العام يانس ستولتنبرغ على القيادة التي أظهرها في هذه السنوات الصعبة”.

وفق المذكرة الصادرة عن الناتو، سيتولى روته مهامه كأمين عام اعتبارًا من مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر 2024، عندما تنتهي ولاية ستولتنبرغ الذي ظل عشر سنوات على رأس الحلف.