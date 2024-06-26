بوريل: العقوبات على قطاع الغاز المسال سوف تشكل سماً بطيئاً للاقتصاد الروسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-رأى الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل أن استهداف قطاع الغاز الطبيعي المسال الروسي لأول مرة في حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة سوف يشكل “سماً بطيئاً للاقتصاد الروسي”.

وأشار بوريل الاربعاء، في مدونته الالكترونية الأسبوعية، إلى أنه “في مواجهة انخفاض الطلب في أوروبا، نقطة النهاية لشبكة خطوط أنابيب الغاز الروسية، تعمل موسكو حالياً على توسيع بنيتها التحتية للغاز الطبيعي المسال في منطقة القطب الشمالي بشكل كبير” بهدف أن تصبح “لاعباً عالمياً في مجال الغاز الطبيعي المسال”. وقال “تعتبر منشأة يامال (Yamal) الأكبر لتسييل الغاز الطبيعي المسال في روسيا”، فضلا عن ” مشروعين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء حاليًا في نفس منطقة القطب الشمالي”، مما يمكن روسيا من “الوصول إلى ثلاثة أضعاف صادرات الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030”.

ووفق بوريل، “ستمنع التدابير التقييدية الجديدة للاتحاد الأوروبي الشركات الأوروبية من تسليم روسيا تكنولوجيا وخدمات الغاز الطبيعي المسال المتقدمة لإبطاء بناء هذه المرافق، بما في ذلك منشأة جديدة لإعادة الشحن في مورمانسك (Murmansk) والتي يمكن أن تحل محل الموانئ الأوروبية”.

وقال “مع حزمة العقوبات الجديدة هذه، فإننا نرسل إشارة واضحة أخرى مفادها أن عدوان الكرملين ضد أوكرانيا لن يتم التسامح معه، وأن روسيا سوف تدفع ثمنا اقتصاديا باهظا نتيجة لأنشطتها الإجرامية، وباستهداف قطاع الغاز الطبيعي المسال، فإننا نستهدف ركيزة أساسية للاقتصاد الروسي. التأثيرات لن تكون فورية، ولكنها في الأمد الأبعد سوف تشكل سماً بطيئاً للاقتصاد الروسي وسوف تحد من قدرتها على مواصلة عدوانها العسكري على أوكرانيا”.