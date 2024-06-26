بوريل يستعرض مع بوحبيب “تعزيز الجهود نحو حل سياسي مقبول للجميع”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إنه التقى اليوم الأربعاء في بروكسل وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب، حيث “ناقشنا كيفية ضمان التهدئة الفورية عبر الخط الأزرق وتعزيز الجهود نحو حل سياسي مقبول للجميع”.

وشدد بوريل في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) على “عدم تحمّل لبنان وإسرائيل والمنطقة لحرب أخرى”، والتي من شأنها “التأثير على الاتحاد الأوروبي أيضا”.

وأعلن منسق دبلوماسية الأوروبية أنه جدد خلال اللقاء “دعم الاتحاد الأوروبي القوي للبنان ولشعبه ولدور القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل في الحفاظ على السلام والاستقرار في جنوب لبنان”.

ويزور بوحبيب بروكسل لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الإتحاد الأوروبي، ضمن جولة خارجية تشمل العاصمة الامريكية واشنطن ومدينة نيويورك للاجتماع بمسؤولين أمميين في مقر الأمم المتحدة، يختتمها بزيارة كندا.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد عقد اجتماعا مع وزير خارجية حكومته عشية جولة الأخير الخارجية لبحث “التحديات التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة وأهمها وأخطرها الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب والتي تترافق مع تهديدات بالحرب تطلقها اسرائيل ضد لبنان، كما جرى الحديث عن الاتصالات الدبلوماسية اللبنانية”، وفق مذكرة لرئاسة الوزراء اللبنانية.