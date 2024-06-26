قلق أوروبي بشأن الاحداث في كينيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه “يتابع بقلق أعمال العنف التي اندلعت خلال الاحتجاجات في كينيا أمس، والتي أسفرت عن خسائر في الأرواح والعديد من الإصابات وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة”.

ورأى بيان باسم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل حول آخر التطورات في العاصمة نيروبي أنه “يتعين على قوات الدفاع والأمن ممارسة ضبط النفس، كما ينبغي أن تظل الاحتجاجات سلمية”، كما “يجب احترام الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التظاهر والتعبير والتجمع السلمي”.

وأضاف البيان “يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى مواصلة تهدئة الوضع”، مبديا “الثقة في قوة الديمقراطية والمؤسسات الكينية لتحقيق تلك الأهداف”.

ولفت بيان بوريل إلى أن “القرار الأخير الذي اتخذه الرئيس (وليام) روتو بسحب مشروع قانون المالية” من البرلمان، الذي ينص على زيادات ضريبية جديدة، في أعقاب مقتل متظاهرين “يساهم في الحد من التوترات وينبغي أن يساعد في خلق بيئة مواتية للحوار”.