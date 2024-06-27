وزير الداخلية الإيطالي: تغيير قانون (بوسّي فيني) للهجرة مجرد شعار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أن “عبارة: تعديل قانون (بوسّي فيني) لتنظيم الهجرة، دون أي تحديد، تبدو أشبه بشعار يمارسه في المقام الأول أولئك الذين لا يعرفون حتى ما الذي يتحدثون عنه في بعض الأحيان”.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الخميس، أوضح الوزير بيانتيدوزي، أن “تعديل قانون الهجرة الذي نعمل به قد تم أو دُمج بقرارات أخرى عشرات المرات، وفي النهاية، يجب أن يبقى كل تنظيم ملائمًا للاحتياجات المتغيرة التي تطرحها مثل هذه الظواهر المعقدة”.

وفي إشارة إلى فرضية مراجعة التدفقات القانونية للهجرة، قال الوزير، إن “الحكومة، أمام الأدلة التي تشير إلى بعض الحالات الشاذة، بدأت بالتفكير بالأداء الفعلي للنظام الحالي”.

أما بالنسبة لشكوى رئيسة الوزراء بشأن التفاوت المسجل في بعض المناطق، بين طلبات الحصول على تصريح عمل للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي وعدد أصحاب العمل المحتملين، فـ”إننا نفكر ببعض الحلول بالتشريعات التي لم تتغير، كتلك التي تهدف إلى خلق نظام إصدار شهادات أولي لأصحاب العمل الذين يمكنهم بعد ذلك تقديم طلب”.

وأشار وزير الداخلية، إلى أنه “لا يتم استبعاد أي إجراء آخر، حتى لو كان ذا طبيعة تنظيمية، لجعل المواءمة بين العرض والطلب في الوظائف أكثر واقعية وفعالية”.