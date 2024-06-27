“صرخة ألم” للبابا: المسيحيون يهجرون الأرض المقدسة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أطلق البابا فرنسيس “صرخة ألم”، قائلاً إن “الأراضي المقدسة يتم هجرها من قبل سكانها المسيحيين”.

ولدى استقباله بالفاتيكان الخميس، أعضاء من تجمّع مؤسسات مساعدة الكنائس الشرقية (رواكو)، قال البابا: “أعلم أنكم تركزون في الأيام الأخيرة على الوضع المأساوي في الأراضي المقدسة: هناك، حيث بدأ كل شيء، حيث حظي الرسل بالتفويض للذهاب إلى بقاع العالم أجمع لإعلان الإنجيل”.

وتابع فرنسيس، أن “المؤمنين من جميع أنحاء العالم، مدعوون اليوم إلى إظهار قربهم وتشجيع المسيحيين هناك وفي الشرق الأوسط بأكمله، ليكونوا أقوى من تجربة هجر أراضيهم التي تمزقتها الصراعات”.