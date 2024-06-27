البابا بشأن الشرق الأوسط: كفاكم! أوقفوا إطلاق النار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ دعا البابا فرنسيس، إلى ضرورة “وقف إطلاق النار” في الشرق الأوسط، قائلا: كفاكم!

ولدى استقباله بالفاتيكان الخميس، أعضاء من تجمّع مؤسسات مساعدة الكنائس الشرقية (R.O.A.C.O.)، تساءل البابا: “كم من الألم الذي تسببه الحرب”، مبيناً أن الأمر “يكون أكثر فداحة وسخافة في الأماكن التي انتشر منها إنجيل السلام! ولأولئك الذين يغذون دوامة الصراعات ويجنون الأرباح والفوائد منها، أكرر: توقفوا.. كفوا! لأن العنف سوف المستمر لا يجلب السلام أبداً”.

وقال فرنسيس، محذّراً، “إن من الضروري وقف إطلاق النار واللقاء والحوار للسماح بالتعايش بين الشعوب المختلفة، وهو السبيل الوحيد الممكن لمستقبل شعاره الاستقرار. ومع ذلك، فمع الحرب، وهي مغامرة عابثة وغير حاسمة، لن ينتصر أحد: الجميع سيكونون خاسرين”.

وتابع: “دعونا نستمع لأولئك الذين يعانون من العواقب، كالضحايا والمحتاجين، بل دعونا نصغي أيضاً لصرخة الشباب وعامة الناس والشعوب، الذين سئموا الخطاب العدائي، العبارات العقيمة التي تلوم الآخرين دائماً، وتقسم العالم إلى صالح وطالح”، وكذلك “من القادة الذين يجدون صعوبة في الالتفاف حول طاولة البحث عن الوساطة وتشجيع الحلول”.

كما ذهب تفكير البابا أيضاً، بـ”المأساة المؤلمة لأوكرانيا المعذبة، التي أصلي من أجلها ولا أكلّ أبداً من دعوة الناس للصلاة لأجلها: فلتُفتح أفق السلام لهذا الشعب العزيز، ليُطلق سراح أسرى الحرب ويعود الأطفال إلى وطنهم”. واختتم بالقول، إن “تعزيز السلام وإطلاق سراح المسجونين، علامات مميزة للإيمان المسيحي، الذي لا يمكن اختزاله في مجرد أداة للسلطة”.