تاياني: لا قرار بشأن التصويت على المناصب الأوروبية العليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أنه “لا يوجد حتى الان أي قرار”، بشأن التصويت المحتمل من جانب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني على المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريحات لدى وصوله إلى القمة التمهيدية لحزب الشعب الأوروبي في بروكسل، الخميس، قال الوزير تاياني، إنه “إلى أن يبدأ المجلس الأوروبي بالانعقاد، لا يمكننا أن نبوح بما الذي ستفعله إيطاليا”.

وتابع تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء: “أستطيع أن أقول ما سنفعله في حزبي (فورتسا إيتاليا)”، فـ”إنني أجد نفسي في حيرة شديدة بالتأكيد، من ناحية مدة رئاسة المجلس الأوروبي البالغة خمس سنوات”، لأن “حزب الشعب الأوروبي فاز بالانتخابات”، التي “لم يفز بها الاشتراكيون ولا الليبراليون”.