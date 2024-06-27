بيانتيدوزي: تقلص الهجرة من ساحل العاج بـ92% بعد عام من التعاون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، إنه “بعد عام واحد من التعاون مع ساحل العاج، تراجع عدد الوافدين غير النظاميين منها بنسبة 92%”.

وأعلنت وزارة الداخلية في مذكرة الخميس، أن “الوزير بيانتيدوزي قام بزيارة رسمية إلى ساحل العاج، التقى فيها وزير الداخلية والأمن، الجنرال فاغوندو ديوماندي، وحضر حفل وضع حجر الأساس لمشروع (Civit)، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، والذي يشتمل على بناء مراكز شرطة على الحدود مع ليبيريا ومالي، وتدريب عناصر الشرطة على مكافحة الاتجار بالبشر”.

وقال بيانتيدوزي إن “الهدف الذي وضعناه لأنفسنا مع الوزير ديوماندي خلال زيارتي السابقة قبل عام، قد تم تحقيقه. إنها نتيجة تمثل شهادة للتفاهم والتآزر بين جميع الجهات الفاعلة في هذا المجال وتوطيد العلاقات بين بلدينا، وذلك بفضل حقيقة أن ساحل العاج تندرج من بين الشركاء ذوي الأولوية في خطة ماتّيّ لأفريقيا”.

وأشار الوزير، إلى أن “هدف عمل حكومتنا يكمن في تعزيز مسيرة النمو التي ستجعل القارة الأفريقية أحد اللاعبين الرئيسيين في العقود المقبلة، كما تزرع الثقة في شباب عديدين، لن يضطروا بعد الآن إلى الهجرة لعيش مستقبل أفضل”. وذكر أنه “بعد عام من التعاون الثنائي الوثيق مع ساحل العاج، تقلص عدد الوافدين غير النظاميين منها إلى السواحل الإيطالية بنسبة 92% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق”.

وخلص وزير الداخلية الى القول، إنه “بفضل العمل والتفاهم والصداقة مع نظيري الإيفواري، حققنا أهدافاً مهمة تشكل حجر الأساس للمضي قدماً متطلعين إلى المستقبل”.