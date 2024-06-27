زيلينسكي يعلن عن ثلاث اتفاقيات أمنية على هامش القمة الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أنه سيوقع “ثلاث اتفاقيات أمنية”، وسيعقد لقاءات ثنائية مع قادة الاتحاد على هامش القمة الأوروبية في بروكسل.

وأشار زيلينسكي، الذي سيستقبله أيضا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس ستولتنبرغ في وقت لاحق اليوم بمقر الحلف، إلى أن واحدة من الاتفاقيات هي “مع الاتحاد الأوروبي ككل”.

وأضاف في منشور على منصة (إكس) “للمرة الأولى، سيكرس هذا الاتفاق التزام جميع الدول الأعضاء الـ27 بتزويد أوكرانيا بدعم واسع النطاق، بغض النظر عن أي من التغييرات المؤسسية الداخلية”.

وذكّر زيلينسكي بأنه “في الأيام القليلة الماضية، بدأت أوكرانيا مفاوضات فعلية بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي”. وقال “أنا اليوم في بروكسل لحضور اجتماع للمجلس الأوروبي ولأشكر كافة الزعماء الأوروبيين على وحدتهم وعلى تأكيدهم على أن مسارنا الأوروبي غير قابل للتراجع”.

وأردف “كل خطوة نخطوها تقربنا من هدفنا التاريخي المتمثل في السلام والازدهار في الدار الأوروبية المشتركة”.