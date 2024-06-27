رئيس حزب الشعب الأوروبي: يجب مراعاة مصالح إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- شدد رئيس مجموعة حزب الشعب في البرلمان الأوروبي، الألماني مانفريد ويبر على أهمية “مراعاة مصالح إيطاليا”، فـ”هي عضو بمجموعة السبع وهي إحدى الدول الأوروبية الرئيسية، وأنا أقدر بشدة مساهمة الحكومة الإيطالية، بقيادة أنطونيو تاياني وجورجا ميلوني”.

وفي إشارة إلى تسمية المناصب العليا في المؤسسات الأوروبية، قال في تصريح للصحفيين قبل انطلاق القمة “لهذا السبب تعتبر العملية حاسمة لأخذ المصالح الإيطالية أيضًا في الاعتبار”.

ورأى رئيس حزب الشعب الأوروبي أنه “من المهم اليوم توفير الاستقرار لأوروبا. الأحزاب الأوروبية الثلاثة الكبرى، الشعب والاشتراكيين والليبراليين، تتحمل مسؤولية خاصة لضمان الاستقرار في أوروبا. آمل أن نتمكن من إظهار ذلك للناخبين. ثم سنحتاج أيضًا إلى أغلبية في البرلمان لصالح أورسولا فون دير لاين”.

وأضاف “نحن ندعم (إعادة انتخاب) فون دير لاين، لكن دعوني أوضح أن جميع الاتفاقيات التي نبرمها تستند إلى المضمون” وليس الأسماء فقط، فـ”المواطنون يتوقعون منا أن نحقق نتائج فيما يتعلق بالقدرة التنافسية والاقتصاد وعلينا أيضا أن نحل مشكلة الهجرة”.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني قد انتقدت استبعاد مجموعة المحافظين والاصلاحيين الأوروبيين التي تقودها من تحالف أغلبية بقيادة كتلة الشعب الاوروبي، كونها الكتلة الثالثة في الجهاز التشريعي الأوروبي الجديد.