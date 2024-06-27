تاياني يحذر من اضطرار ميلوني للتحالف أوروبيا مع مارين لوبان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه حذر خلال اجتماع كتلة حزب الشعب الأوروبي التمهيدي للقمة في بروكسل من “استبعاد تجمع المحافظين والاصلاحيين من أي شكل من أشكال الحوار، لأن ذلك يعني جعلهم يذهبون ويتحدثون مع مارين لوبان”.

وترأس رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني تجمع المحافظين والاصلاحيين الأوروبيين، بينما ينتمي حزب مارين لوبان (التجمع الوطني الفرنسي) إلى كتلة الهوية والديمقراطية الأوروبية وهي نفس الكتلة التي ينتمي إليها حزب الرابطة بقيادة ماتّيو سالفيني.

ورأى تاياني (حزب فورتسا إيتاليا-الشعب الأوروبي) أنه “إذا أردنا أن تكون لدينا قوة يمين معتدلة وتختلف من اليمين المتطرف، يتعين علينا أن نكون نحن من يتحاور” مع القوى الاخرى.

وقال “باختصار، يجب أن يكون لحزب الشعب الأوروبي محاوران، أحدهما على اليمين والآخر على اليسار، إذا أردنا توفير الاستقرار للمؤسسات الاوروبية. أنا لا أوافق على وضع كل شيء في أيدي الاشتراكيين والليبراليين الذين خسروا الانتخابات” التشريعية الأوروبية التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر.