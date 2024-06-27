أوربان: لا للاتفاق المخزي بين حزب الشعب الأوروبي والاشتراكيين والليبراليين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- انتقد رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان تحالفا مرتقبا لحزب الشعب الأوروبي مع الاشتراكيين والليبراليين في الجهاز التشريعي الاوروبي المنتخب بشأن توزيع المناصب العليا في مؤسسات التكتل الموحد.

وكتب أوربان في منشور الخميس على منصة (إكس) “لقد تم خداع الناخبين الأوروبيين”، متهما كتلة حزب الشعب الأوروبي (الكيان الأكبر تمثيلا في البرلمان) بأنها شكلت “ائتلافًا من الأكاذيب مع اليسار والليبراليين”.

وقال، قبل ساعات قلائل على انطلاق المجلس الأوروبي في بروكسل: “نحن لا نؤيد هذا الاتفاق المخزي!”.

وكان أوربان قد وصف الاتفاق الثلاثي المرتقب بأنه “يتعارض مع كل ما قام عليه الاتحاد الأوروبي”، فـ”بدلا من الإدماج، فإنه يزرع بذور الانقسام”، مشيرا إلى أنه “ينبغي أن يمثل كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي كل الدول الأعضاء، وليس اليساريين والليبراليين فقط”.