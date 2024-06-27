ستولتنبرغ: إستونيا قدوة في الاستثمار أكثر من 3% من الناتج المحلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- استقبل الأمين العام لحلف شمال الاطلسي يانس ستولتنبرغ الخميس رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس بمقر الحلف في بروكسل “لمناقشة الاستعدادات النهائية لقمة الناتو في واشنطن، بما في ذلك تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا”.

ووفق منشور للحلف، “سلط ستولتنبرغ الضوء على مساهمات إستونيا العديدة في أمن الحلفاء”، مشيراً إلى أن البلاد “تقود بالقدوة من خلال استثمار أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في الدفاع”، مشيدا كذلك بالدعم “غير المسبوق الذي تقدمه إستونيا لأوكرانيا والتزامها بمواصلة ذلك لسنوات قادمة”.

كما أكد الأمين العام أن “الناتو يدعم إستونيا بعدة طرق مختلفة، بما في ذلك من خلال مجموعة قتالية متعددة الجنسيات في تابا، دوريات الطائرات المقاتلة، وحقيقة أن إسبانيا ستنشر قريبًا بطارية دفاع جوي في إستونيا”.

وحدد الأمين العام أولويات قمة الناتو بواشنطن في “اتفاق الحلفاء على تعهد طويل الأجل بدعم أوكرانيا، وهذا سيوفر لها قدرة أكبر على التنبؤ على المدى الطويل”، كما ستتناول القمة أيضًا مسألة الردع والدفاع الخاصة بحلف شمال الأطلسي. وقال: “اتفقنا على خطط دفاعية جديدة أكثر طموحًا”، بموجبها “يقدم الحلفاء المزيد من القوات والتأهب العالي والاستثمار في القدرات المتطورة”.

وأضاف، بهذا الصدد “هذا العام، ستستثمر 23 دولة حليفة أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي في مجال الدفاع، وهو تقدم كبير”، مؤكدا على “أهمية الشراكات العالمية للحلف”، والتي “ستظل محور التركيز الرئيسي في واشنطن وخارجها”.