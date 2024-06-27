الاعلان عن اتفاق “التزامات أمنية مشتركة” بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-أعلن الاتحاد الأوروبي التوصل عن اتفاق “التزامات أمنية مشتركة” مع أوكرانيا، يستمر بموجبه “تقديم الدعم السياسي والمالي والاقتصادي والإنساني والعسكري والدبلوماسي اللازم لأوكرانيا وشعبها لأطول فترة ممكنة وبكثافة حسب الحاجة”.

ووفق المذكرة الصادرة الخميس بهذا الصدد، فإن الالتزامات الأمنية المشتركة ستساعد أوكرانيا على “الدفاع عن نفسها ومقاومة جهود زعزعة الاستقرار، وردع أعمال عدوان في المستقبل”.

وتتضمن الالتزامات “دعم الاتحاد الأوروبي لإصلاحات أوكرانيا على مسار انضمامها إلى الاتحاد، ويتطلع إلى الاستخدام الكامل لإمكانات اتفاقية الشراكة الحالية”.

وسيتم تقديم الدعم العسكري والالتزامات الأمنية مع “الاحترام الكامل للسياسة الأمنية والدفاعية لبعض الدول الأعضاء ومع مراعاة المصالح الأمنية والدفاعية لجميع الدول الأعضاء”.

وقدم التكتل الاوروبي الموحد ودوله الأعضاء لأوكرانيا حتى الآن إلى ما يقرب من 108 مليار يورو، بما في ذلك 39 مليار من الدعم العسكري، منها 6.1 مليار يورو عبر مرفق السلام الأوروبي.

ويضيف صندوق مساعدة أوكرانيا المنشأ حديثا في إطار صندوق الطوارئ الأوروبي 5 مليارات أخرى لعام 2024 لضمان المزيد من المساعدة العسكرية والتدريب، ويمكن تصور زيادات سنوية مماثلة حتى عام 2027، بناء على الاحتياجات الأوكرانية وتخضع لتوجيهات سياسية من قبل المجلس الاوروبي.