روته: لم نستبعد ميلوني، لكن الحوار مستحيل مع مجموعتها البرلمانية الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أكد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أن نظيرته الإيطالية جورجا ميلوني “ليست مستبعدة” في عملية اختيار الشخصيات للمناصب العليا في المؤسسات الأوروبية للدورة التشريعية 2024-2029.

وقال روته، الذي سيخلف النرويجي يانس ستولتنبرغ في قيادة حلف شمال الأطلسي مطلع تشرين الأول/أكتوبر القادم، في تصريحات على هامش المجلس الأوروبي المنعقدة اليوم في بروكسل: “علينا ضمان أن تشعر إيطاليا بأنها ممثلة تمثيلا جيدا في المفوضية الأوروبية الجديدة وليس فقط المفوضية”.

وذكّر رئيس الوزراء الهولندي بأنه “مرة كل خمس سنوات يمثل زعماء الدول الـ27 أحزابهم السياسية بشكل رئيسي” وفق نتائج الانتخابات التشريعية الأوروبية، “بينما يمثلون بلدانهم خلال تلك السنوات الخمس”.

وأشار إلى أن مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (Ecr) اليمينية، التي ترأسها ميلوني وينتمي إليها حزبها (إخوة إيطاليا)، لم تشارك المفاوضات التي سبقت القمة، “لأن الكثيرين” في ثلاثي الشعب الأوروبي- الليبراليين-الاشتراكيين “يعتقدون أن المحافظين والإصلاحيين لا يمكنهم أن يكونوا جزءًا من تحالف للأغلبية” في الجهاز التشريعي الأوروبي.

يشار إلى أن ميلوني كانت تسعى لتحالف يضم كل التيارات اليمينية بقيادة حزب الشعب الأوروبي دون إشراك قوى اليسار الاوروبي.