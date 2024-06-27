زيلينسكي يلتقي ستولتنبرغ بمقر الناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه عقد اجتماعا اليوم الخميس مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس ستولتنبرغ بمقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأشار زيلينسكي في منشور على منصة (إكس) للتواصل إلى أن الاجتماع ركز بصورة رئيسية على الاستعدادات لقمة الناتو في واشنطن، حيث “نتوقع أن تسفر القرارات عن تعزيز دور الحلف في تنسيق المساعدة الأمنية والتدريب للقوات الأوكرانية، فضلاً عن الالتزامات المالية طويلة الأجل لضمان الدعم المستقر لأوكرانيا”.

وبمناسبة نهاية ولايته، تقدم زيلينسكي بالشكر إلى ستولتنبرغ على “جهوده لترسيخ دعم الحلفاء لأوكرانيا، لا سيما في تعزيز الدفاعات الجوية”.