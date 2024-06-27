سالفيني: ما يحدث في بروكسل تفوح منه رائحة الانقلاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير النقل والبنية التحتية في الحكومة الإيطالية، ماتيو سالفيني إن “ما يحدث في هذه الساعات (في بروكسل) تفوح منه رائحة الانقلاب “.

وأضاف، في مقابلة يتم بثها كاملة في وقت لاحق مساء الخميس على القناة الخاصة الرابعة (Rete4) “ملايين الأوروبيين صوتوا وطالبوا بتغيير أوروبا من جميع وجهات النظر، فماذا يقترحون (القادة) بدلا من ذلك؟ نفس الوجوه: أورسولا فون دير لاين لرئاسة المفوضية، اشتراكي لرئاسة المجلس الأوروبي، وشخصية أخرى أشار إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقيادة السياسة الخارجية”.

وقال سالفيني، الذي ينتمي حزبه إلى مجموعة الهوية والديمقراطية الأوروبية المحسوبة على أقصى اليمين، “الأحزاب الخاسرة لا يمكنها أن تشكل مفوضية أوروبية دون الاكتراث بأصوات الإيطاليين والفرنسيين والألمان والاسبان” في الانتخابات البرلمانية الأوروبية الاخيرة.

ووصف زعيم حزب الرابطة ذلك بالتصرف “المتعجرف وغير المُحترم للتصويت الشعبي”.