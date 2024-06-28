إيطاليا تسمي مبعوثا خاصا لمكافحة الاتجار بالبشر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية عن تعيين مبعوث خاص لمكافحة الاتجار بالبشر.

جاء ذلك على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني خلال كلمته مساء أمس بمقر إقامة السفير الأمريكي بالعاصمة روما (فيلا تافيرنا) بمناسبة احتفالات عيد الاستقلال الأمريكي.

وقال الوزير “كما في الولايات المتحدة ودول أخرى، وقعت مع وزيرة الأسرة والمواليد وتكافؤ الفرص على تعيين مبعوث خاص لمكافحة الاتجار بالبشر”.

وتم تكليف ستيفانو بيتزيكانّيلا بدور المبعوث الخاص وهو مسؤول بمجلس رئاسة الوزراء عن الحماية المدنية، حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية مع تخصص في قانون واقتصاد الاتحاد الأوروبي.