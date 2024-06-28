البابا: على رؤساء الدول والأطراف المتنازعة إيجاد طريق الوئام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس: “بعد مرور عشر سنوات، يُظهر لنا التاريخ الحالي بطريقة مأساوية، الحاجة والإلحاح للصلاة معاً من أجل السلام، حتى تنتهي هذه الحرب ويتمكن رؤساء الأمم والأطراف المتنازعة من إيجاد الطريق إلى الوئام ويعترف الجميع بالأخوّة التي تجمعنا”.

وفي لقاء جمعه بالقصر الرسولي في الفاتيكان الجمعة، مع وفد البطريركية المسكونية، استذكر البابا اللقاء الذي جرى في الفاتيكان قبل عشر سنوات مع الرئيس الإسرائيلي آنذاك شيمون بيريز، الرئيس الفلسطيني أبو محمود عباس (أبو مازن) والبطريرك المسكوني برثلماوس.

وشدد بيرغوليو على أن “هذه الدعوة إلى السلام، تمتد بطبيعة الحال لتشمل جميع الصراعات الجارية، ولا سيما الحرب الدائرة في أوكرانيا المعذبة”.