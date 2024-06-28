تاياني: تصريحات سالفيني ليست اللهجة التي استخدمها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ردا على سؤال حول تصريحات شريكه في الائتلاف الحاكم ماتيو سالفيني التي وصف فيها الاتفاق المعلن في اليوم الأول للقمة الأوروبية حول المناصب العليا لمؤسسات الاتحاد الأوروبي بـ”الانقلاب”، قال وزير الخارجية أنطونيو تاياني: “إنها أحكام سياسية، ليست اللهجة التي استخدمها ولا تأثير لها على الإطلاق على وزن إيطاليا” على المستوى الأوروبي.

وأضاف تاياني، في تصريح للصحفيين الجمعة على هامش حدث بمقر وزارة الخارجية “رئيسة الوزراء تقوم بالمفاوضات نيابة عن إيطاليا، وليس نيابة عن القوى السياسية الداعمة للحكومة”.

وقال تاياني “لا أعتقد أن أحدا في إيطاليا يرى أن بلادنا لا تستحق حقيبة ذات أهمية كبرى ومنصب نائب رئيس المفوضية الأوروبية، وهو ما حدث دائمًا باستثناء إبان حكومة باولو جينتيلوني” لتحالف يسار الوسط.

يشار إلى أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني قد أعلنت أن كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR) التي ترأسها وينتمي إليها حزبها ستكون ضمن صفوف المعارضة في الدورة التشريعية الأوروبية الجديدة 2024-2029.