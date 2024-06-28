قضائية إيطالية: بلادنا دون المتوسط ​​الأوروبي في العنف ضد المرأة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت قضائية إيطالية، إن “إلقاء نظرة على المشهد الأوروبي، يظهر أن الرقم القياسي لعدد النساء اللاتي يعانين من شكل من أشكال العنف، تسجّله الدنمارك، ثم فنلندا، السويد وهولندا، أما إيطاليا فهي دون المتوسط ​​الأوروبي، حيث تبلغ النسبة لدينا 27٪”.

وفي جلسة احاطة لجنة التحقيق البرلمانية في جرائم قتل النساء، الجمعة، رأت رئيسة محكمة النقض العليا، مارغريتا كاسّانو، أن “من الصحيح أن تكون لدينا رؤية عالمية لهذه الظاهرة”، والتي “على الرغم من أنها مثيرة للقلق، يجب أن تقرأ في ضوء إيجابي”، موضحةً أن “من الخطأ الحديث عن حالة طوارئ عند وقوع حوادث عنف، فهي ليست كذلك، بل إنه وضع هيكلي يتطلب تدخلات بنيوية وفعالة”.

وأشارت كاسّانو إلى أن “تدخل السلطة القضائية، حتى قبل تدخل قوات إنفاذ القانون، يندرج في إطار مرحلة مَرَضية حقا، حدثت فيها حوادث عنف، تمييز جنساني، عنف المنزلي أو جنسي”. واختتمت بالقول، إنه “يجب أن تكون جهود النظام القانوني ذات شقين، إذ ينبغي عليها أن توفر استجابة متكاملة، وأن تركز على الوقاية أيضاً”.