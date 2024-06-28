تاياني: ميلوني لم تكن معزولة بالقمة أمس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني أن تكون رئيسة الوزراء جورجا ميلوني واجهت عزلة في اليوم الأول القمة الأوروبية عند التصويت مساء أمس بشأن توزيع المناصب العليا في مؤسسات الاتحاد للدورة 2024-2029.

وقال تاياني الجمعة على هامش حدث بمقر وزارة الخارجية “إذا أردنا تحليلا موضوعيا، لم تتعرض إيطاليا للعزلة” بل “برز تمييز واضح بين العلاقات بين الأحزاب وتلك بين الدول”.

وأردف “أما فيما يتعلق بالخيارات السياسية، فأنا أيضًا لم أتفق مع الطريقة”، في إشارة إلى تصريحات مماثلة لميلوني.

وأعاد تاياني التأكيد على أنه حزبه (فورتسا إيطاليا) الذي ينتمي لكتلة الشعب الاوروبي سيصوت لصالح ولاية ثانية لرئيسة المفوضية أوروسولا فون دير لاين ولرئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا.

ووفق تاياني، فإن “رئيسة الوزراء ميلوني امتنعت (في القمة مساء أمس) عن التصويت لصالح فون دير لاين آخذة، بشكل صحيح، في الاعتبار موقفنا”.