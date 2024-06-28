مسؤول إيطالي: النقطتان الساخنتان في ألبانيا ستبدآن عملهما في 1 آب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد مسؤول إيطالي، أن “افتتاح النقطتين الساخنتين لاستقبال المهاجرين، اللتين يتم إنشاؤهما استناداً لمذكرة التفاهم بين إيطاليا وألبانيا، سيتم اعتباراً من الأول من شهر آب/أغسطس القادم”.

وقال وكيل رئاسة مجلس الوزراء، ألفريدو مانتوفانو، إثر اختتامه زيارة لموقعي شينغجين وغيادير الألبانيين، إن “العمل يجري هناك على قدم وساق، وقد بلغ مرحلة متقدمة لإنشاء مركزي الاستقبال والاحتجاز الأولي لإعادة المهاجرين غير النظاميين، ثمرة مذكرة التفاهم الموقعة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2023”.

وأضاف وكيل رئاسة الوزراء، وفق بيان صدر عن قصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية، الجمعة، أن “الزيارة أتاحت إمكانية تأكيد الالتزام التام بالأوقات المقررة والمعلن عنها في زيارة الدولة السابقة إلى ألبانيا في 5 حزيران/يونيو الماضي من قبل رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، وبالتالي بدء العمل في 1 آب/أغسطس المقبل”.

ونقلت مذكرة الحكومة، عن مانتوفانو، قوله، إنه “بعد زيارة مركز الاستقبال الأول في شينغجين والثاني في غيادير، لقاء كادر المهندسين العسكريين من القوة الجوية، الذين يعملون دون توقف، إلى جانب أفراد قوات الشرطة”.

وقال مانتوفانو: “لقد تمكنا من التحقق من الاحترام الكامل للجدول الزمني المقرر، وصلاحية هذا النموذج المبتكر لإدارة تدفقات الهجرة غير النظامية، الذي يثير إجماعًا واسع النطاق من حوله في المحافل الأوروبية”، مبيناً أن “15 من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد، تطالبنا في الواقع بمشاركة المشروع، الذي تبحثه دول أوروبية أخرى بعناية أيضاً، وفي المقام الأول ألمانيا”.

هذا وقد رافق وكيل الوزارة في زيارته، السفير الإيطالي لدى تيرانا، فابريتسيو بوتشي.