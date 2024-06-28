الجناح الإيطالي يستضيف الفاتيكان بإكسبو أوساكا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وقّع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ورئيس المجلس البابويّ لتعزيز البشارة الجديدة بالإنجيل المونسنيور رينو فيزيكيلا، مذكرة تفاهم اليوم بمقر الوزارة والتي بموجبها ستنظم مشاركة الكرسي الرسولي في معرض إكسبو 2025 أوساكا داخل جناح إيطاليا.

ونقلت المذكرة الصادرة بهذا الصدد عن تاياني الإشارة إلى “إن الاتفاقية التي تسمح لنا باستضافة الكرسي الرسولي في الجناح الإيطالي للمعرض العالمي لأول مرة هي مثابة شهادة على الحالة الممتازة لعلاقاتنا الثنائية”.

وسيشارك كرسي الرسولي بلوحة “دفن المسيح”، إحدى روائع كارافاجّو الأكثر شهرة، في أوساكا وستخصص له مساحة مميزة لتنظيم الأحداث الثقافية والمعارض الفنية الهامة، بالتعاون مع دائرة التبشير، وفق وزارة الخارجية الإيطالية.