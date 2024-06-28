كاريتاس إيطاليا تختتم مهمة إنسانية بالأراضي المقدسة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن الفرع الإيطالي لمنظمة (كاريتاس)، أنه قام مؤخراً، بـ”التعاون مع خدمة التدخلات الخيرية لتنمية الشعوب التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، بمهمة تضامن وتبادل خبرات في الأراضي المقدسة”.

وقالت (كاريتاس) في مذكرة الجمعة، إن “الزيارة اختتمت بلقاء وفدنا مع بطريرك اللاتين في القدس، الكاردينال پييرباتيستا پيتساباللا”، الذي “شجعنا على مواصلة العمل المشترك، في مجال التدخلات الممكنة لحالات الطوارئ الإنسانية حالياً، وفي الخطوات الأولى لإعادة البناء المادي والمعنوي لاحقاً”.

وفي هذا السياق، قال الأمين العام لفرع (كاريتاس) القدس، أنطون أصفر: “نحن ممتنون لنظيرتنا الإيطالية وكنيسة إيطاليا جمعاء”، مبيناً أن “التدخلات التي سيتم تنفيذها بفضل التبرعات التي جُمعت، ستخصص بالمقام الأول لسكان غزة ولحالات الفقر، التي تأتي نتيجة مباشرة للحرب الدائرة”.

وأوضح أن (كاريتاس) القدس “حاضرة في قطاع غزّة بالفعل، من خلال 75 شخص من أفرادنا، وبشكل خاص في الجنوب”، وذلك “مع التزام خاص في قطاع الصحة وفي مجال توزيع المساعدات النقدية والسلع المادية”.

وذكرت (كاريتاس) إيطاليا، أن “تدخلنا كان بمساهمة أولية قدرها 600 ألف يورو، خصصت للدعم المالي والصحي والنفسي للسكان الذين يواجهون صعوبات في قطاع غزّة والأراضي المحتلة”، مبينةً أن “المساعدات في القدس ركزت على الأسر التي تواجه صعوبات في السكن ومشاكل في لم الشمل، وفي رام الله لأنشطة التوجيه المهني والمدرسي وكذلك تلك التي تعزز المساعدة المتبادلة بين الصغار والكبار”.

وأشارت المنظمة إلى أن التدخل “في بيت لحم، كان لمشاريع مع الأشخاص ذوي الإعاقة، التنشيط المجتمعي وحماية حقوق المزارعين”، موضحة أن “الحرب القائمة، تلقي بثقلها على كل شيء وتخلف أزمة اقتصادية وبطالة في كل مكان ولكل شخص”. واختتمت بالقول، إن “استئناف رحلات الحج، وبشكل خاص إلى بيت لحم، سيكون مهماً أيضاً لاستعادة الثقة لدى الناس”.