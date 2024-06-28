إيطاليا: ارتفاع طفيف لمعدل إصابات كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر صحية إيطالية، أن منحنى حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد آخذ بالارتفاع، ولو بشكل طفيف.

وتجلى من الرصد الأسبوعي للحالة الصحية لجائحة كوفيد 19 لغرفة المراقبة بوزارة الصحة، أن “مؤشر قابلية الانتقال (Rt) المحسوب بالبيانات المحدثة حتى 26 حزيران/يونيو، واستنادًا لحالات الدخول إلى المستشفى، كان يساوي 1.15 اعتبارًا من 18 يونيو”.

وقالت الوزارة إن الأمر يتعلق بـ”زيادة طفيفة مقارنة بالأسبوع السابق عندما توقف المؤشر عند 0.99 حتى 11 الشهر الجاري”، مبينةً أن “معدل الإصابة استناداً لعدد حالات كوفيد التي تم تشخيصها والإبلاغ عنها في الفترة من 20-26 حزيران/يونيو، كان 4.6 حالة لكل 100 ألف نسمة”، وهي “زيادة طفيفة مقارنة بالأسبوع السابق”، 3.5 حالة لكل 100 ألف.

وذكرت المعطيات، أن “نسبة إشغال الأسرّة في أقسام العناية المركزة بقيت مستقرة، عند 0.3%، مقارنة بالأسبوع السابق”، إذ كانت “بنسبة 0.3% حتى 19 حزيران/يونيو”.

وأشار تقرير الرصد، إلى أن “الفئات العمرية التي سجلت أعلى معدل إصابة أسبوعي هي تلك التي تتراوح 70-79، 80-89 وما فوق الـ90 عاماً”، وأن “معدل الإصابة الأسبوعي مستقر لدى معظم الفئات العمرية”.