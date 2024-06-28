إيطاليا: ارتفاع واردات الصناعة في نيسان بـ0.8% على أساس شهري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن في شهر نيسان/أبريل، أشارت التقديرات إلى أن حجم مبيعات قطاع الصناعة، بعد خصم العوامل الموسمية، ارتفع بنسبة 0.8% من حيث القيمة والحجم.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في تقرير الجمعة، إن هذا الارتفاع “مزيج من زيادة معتدلة على صعيد السوق المحلية (بنسبة 1.6% في القيمة و1.3% في الحجم)”، مقابل “انخفاض طفيف في نشاط السوق الخارجية (بـ0.6% في القيمة و0.3% في الحجم)”، وأنه “بالنسبة لقطاع الخدمات، فقد سجل نموا بنسبة 2.3% في القيمة و2.2% في الحجم”.

وعلى أساس الاتجاه، “سجلت مبيعات الصناعة في نيسان/أبريل، بعد تصحيحها تبعاً لتأثيرات التقويم، انخفاضًا في القيمة بنسبة 2.0%”، 1.7% في السوق المحلية و2.5% في السوق الخارجية، “وزيادة في الحجم بنسبة 0.5%”، ارتفاع بـ0.9% في السوق المحلية وتراجع بـ0.1% في السوق الخارجية، “وقد كان هناك 20 يوم عمل مقارنة بـ18 يوم عمل في الشهر ذاته عام 2023”.

وأشار (إستات) إلى أن “الفصل الأخير الممتد من شباط/فبراير إلى نيسان/أبريل 2024، شهد انخفاض معدل الدوران الصناعي من الناحية الاقتصادية، بعد خصم العوامل الموسمية، من حيث القيمة بنسبة 1.6%، ومن حيث الحجم بـ1.3%”. وقد “كان أداء قطاع الخدمات خلال الفترة نفسها إيجابياً، إذ ارتفع حجمها بنسبة 0.8% في القيمة و0.6% في الحجم”.