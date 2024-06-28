الاتحاد الأوروبي: تمويل مسبق لأوكرانيا بـ1.9 مليار يورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أعلنت المفوضية الأوروبية أنه دفعت أمس مبلغ 1.9 مليار يورو كتمويل مسبق لأوكرانيا، باستخدام المرفق المخصص لكييف، مما يرفع حجم المساعدات التي تم تحويلها بالفعل إلى كييف منذ بدء تشغيل هذه الأداة في آذار/مارس الماضي، إلى 7.9 مليار يورو.

وبهذا الصدد، أكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، القول: “لقد اتخذنا خطوة تاريخية هذا الأسبوع مع الافتتاح الرسمي لمفاوضات انضمام أوكرانيا”، إلى التكتل الموحد، “وسيتبع ذلك الآن دفعات مالية منتظمة على أساس ربع سنوي”.

وأكدت فون دير لاين، أن “الاتحاد الأوروبي عازم على مواصلة مساعدة أوكرانيا، في مجال الحفاظ على مكانتها كدولة، بينما تناضل هي من أجل حريتها وتنفذ الإصلاحات في طريقها إلى الاتحاد الأوروبي”. واختتمت بالقول، إن “المفوضية ستدعم كييف في كل خطوة على هذه الطريق”.