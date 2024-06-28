البابا يحذّر من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أطلق البابا فرنسيس تحذيراً من “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”. وقال إنه “من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، هناك اليوم خطر قبول كل شيء بشكل عشوائي، والتأثير على نمط حياة الناس وقيمهم”.

وخلال استقباله المشاركين مؤتمر من يُعرفون باسم “خبراء الثقافة”، ذكّر البابا، بأن “القديس يوحنا بولس الثاني قال، إن إلهام ثقافة جديدة تقوم على المحبة والرجاء، مستوحاة من الحقيقة التي تحررنا في المسيح يسوع، هو الهدف الحقيقي للانثقاف”.

وأضاف فرنسيس ارتجالاً: إن ما سلف ذكره، “يتطلب التمييز”، فـ”اطلبوا من الروح القدس هذه النعمة”. وأشار إلى أن “على كنيسة اليوم أن تنمو وفق نهج سينودسي، يصغي للجميع، يتحاور مع الكل ويميز في الروح ما هي الرسالة”. واختتم بالقول إن “السينودسية ليست شيئًا عصريًا، بل إنها إرسالية في حد ذاتها، وعلى العكس من ذلك، فالرسالة سينودسية دائماً”.