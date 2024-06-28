حملة إيطالية لتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة ضد ضعف الأمن السيبراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أقيمت في إيطاليا، حملة مؤسساتية تهدف إلى تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة ضد الضعف من ناحية الأمن السيبراني.

وقال معدّو الحملة في بيان الجمعة، إن “أمن الشركات الصغيرة والمتوسطة، المعرضة للخطر بسبب الهجمات السيبرانية، يتطلب أدوات واستثمارات كافية”، وإن “هذه هي نقطة الانطلاق لقرار الوكالة الوطنية للأمن السيبراني (ACN) لتنفيذ الحملة المؤسساتية الرامية إلى تعزيز الوعي بالأمن السيبراني للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي أقيمت بالتعاون مع إدارة رئاسة مجلس الوزراء المعنية بالإعلام والنشر (Die)”.

وذكر المعدون، أن “هذه الحملة، تم إنشاؤها كجزء من استراتيجية وطنية أوسع للأمن السيبراني، على مدى السنوات من 2022 حتى 2026″، والتي “سيتم تقديمها في الرابع من تموز/يوليو المقبل، في القاعة التذكارية بمقر رئاسة مجلس الوزراء في ساحة (كيجي)، من قبل المدير العام لـ(ACN)، برونو فراتّازي، ووكيل أمين رئاسة المجلس، ألبرتو باراكيني”.

وأشارت المذكرة إلى أن “إدارة الحدث، سيتولاها مدير صحيفة (إل صولي 24 أوري) فابيو تامبوريني”، وأنه “خلال المؤتمر الصحفي، سيتم أيضاً استعراض البيانات التي توثق الهجمات الرقمية ضد الشركات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية”.