منظمة إنقاذ: سياسات لاإنسانية وصمت للحكومة بعد عام ونصف لحادث كوترو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ نددت منظمة إنسانية، بأنه “بعد مرور ما يقرب العام ونيف على غرق سفينة المهاجرين قبالة سواحل كوترو (مقاطعة كالابريا ـ جنوب)، لا تزال المطالبات جوفاء باتخاذ إجراءات جادة وملموسة، بينما تتعالى صرخات الألم في وجه صمت المؤسسات”.

ووجهت منظمة أطباء بلا حدود أصبع الاتهام نحو الحكومة الإيطالية، بعد المأساة الأخيرة التي وقعت قبل أسبوعين أمام ساحل (روتشيلا أيونيكا) في المقاطعة ذاتها، بالقول، إنه “منذ ذلك الحين، لم يتم تنفيذ أي مبادرة محددة، إن لم تكن سياسات ردع واتفاقيات مع دول ثالثة تهدف إلى وقف عمليات مغادرة قوارب الهجرة، التي تستمر بالتسبب بوقوع المآسي في عرض البحر”.

وذكر المنظمة، أنه “بالإضافة إلى مرسوم عام 2023 الذي نفذ تدابير صارمة بشكل متزايد للحد من قدرة المنظمات غير الحكومية التي تنشط في البحر المتوسط ​​على التواجد في عرضه وتنفيذ عمليات الإنقاذ، فإن مرسوم كوترو، الذي تم وضعه في أعقاب المذبحة، لا يعالج مطلقاً الأسباب الفعلية التي تجبر الناس على القيام برحلات متزايدة الخطورة في غياب طرق قانونية وآمنة”، للدخول إلى أوروبا.

وأدانت المنظمة غير الحكومية المرسوم، الذي “على العكس من ذلك، يقلل من إمكانية التمتع بالحماية، يهدد الناجين بخضوع للاحتجاز، يقلل من حقوق طالبي اللجوء، يفرض تدابير جديدة لعدم القبول، يسهل عمليات الطرد، يزيد من الإجراءات الحدودية المعجلة للإعادة ويجعل آلاف المهاجرين في حالة مخالفة للقواعد”.

وهذه التدابير التي، بالنسبة لمنظمة أطباء بلا حدود، “لها هدف واضح يتمثل بثني ومنع عمليات رسوّ قوارب الهجرة على السواحل الإيطالية، حتى لو كان الثمن الذي يجب دفعه هو حياة الناس”، مبينةً أن “الاتفاق الأخير بين إيطاليا وألبانيا يسير في هذا الاتجاه بالضبط”.

وبهذا الصدد، قالت رئيسة منظمة أطباء بلا حدود مونيكا ميناردي، إن “على الحكومة الإيطالية والدول الأوروبية أن تفعل شيئًا لمنع وقوع مزيد من المآسي، وعلى المؤسسات اتخاذ إجراءات لحماية الناس مع احترام كرامة أولئك الذين لقوا حتفهم في عرض البحر بسبب تقاعس الحكومات عن التحرك”.

وخلصت ميناردي الى القول، إنه “في الوقت الذي تعمد فيه سياسات غير إنسانية إلى تدمير عائلات بأكملها، تتلطخ ضمائر صناع القرار السياسي بدماء أناس الآخرين من خلال محاولة تجاوزها بتبنّي الصمت”.