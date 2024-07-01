المبعوث الأمريكي لليمن يزور السعودية وسلطنة عمان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلنت إدارة واشنطن أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ سيزور المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان هذا الأسبوع لـ”مواصلة المناقشات مع الشركاء بشأن اعتقالات جماعات الحوثيين الأخيرة لموظفين بالأمم المتحدة وبمنظمات غير حكومية دولية ودبلوماسيين”.

كما سيبحث المبعوث، وفق وزارة الخارجية الامريكية “الجهود المبذولة لضمان الوقف الفوري لهجمات الحوثيين المتهورة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة”.

وشددت الوزارة على أن “الاعتقالات والهجمات التي ينفذها الحوثيون تعرقل التقدم نحو التوصل إلى حل دائم للصراع في اليمن وكذلك إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين والمحتاجين في جميع أنحاء المنطقة”.

ويعتزم المبعوث الخاص الاجتماع مع نظرائه لـ”مناقشة الخطوات اللازمة لتهدئة الوضع الحالي ودعم الشعب اليمني”، وفق وزارة الخارجية التي أكدت أن “الولايات المتحدة تدعم بقوة تحقيق سلام دائم وشامل في اليمن”.