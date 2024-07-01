الصليب الأحمر: تراجع تدفقات الهجرة إلى لامبيدوزا بـ73% في حزيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ تحدثت هيئة الصليب الأحمر الإيطالية، عن “انخفاض عدد المهاجرين الوافدين إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية خلال شهر حزيران/يونيو الماضي”.

وفي معرض تقديمه للمعطيات بصفته الجهة المعنية بإدارة المرفق، قال الصليب الأحمر في مذكرة الإثنين، إن “عدد الأشخاص الذين تم استقبالهم في النقطة الساخنة بمنطقة كونترادا إمبرياكولا (شرق لامبيدوزا)، بلغ 2885 شخصاً، مقارنة بـ10441 شخصاً في الشهر نفسه من العام الماضي”، وذلك “بانخفاض بنسبة 73٪ تقريباً”.

وبهذا الصدد، وفي إطار وقوفه عند وضع نشاط الاستقبال في النقطة الساخنة المذكورة أعلاه، قال رئيس هيئة الصليب الأحمر الإيطالي روزاريو ڤالاسترو، إنه “منذ الأول من حزيران/يونيو 2023 حتى اليوم، استقبل متطوعونا ما مجموعه 98,225 مهاجراً في لامبيدوزا”، والذين “وصلوا من خلال 2333 عملية إنزال”.

وذكر ڤالاسترو، أن “العمل الإنساني الذي نقوم به على الجزيرة يومياً، وكذلك في كافة الموانئ التي نشارك فيها من خلال أنشطة لجان الأزمات، تميّز دائما بالاهتمام الكبير باحتياجات ومتطلبات كل امرأة ورجل والطفل الذي وصل إلى شواطئنا”، فـ”كثيرا ما نتحدث عن الأرقام، لكن خلف كل منها حياة، قصة مختلفة تتحدث عن تجارب شخصية، اختُبرت بألم ومعاناة في حالات كثيرة”.

وأشار رئيس الصليب الأحمر، إلى أن “مهمتنا عند قراءة هذه الأرقام، تتجسد بالاعتناء بكل واحد من هؤلاء الأشخاص الـ98,225، وكذلك الآخرين الذين سيصلون، بابتساماتنا، إيماءاتنا وأذرعنا المفتوحة لأي شخص محتاج، لبث الأمل فيه بمستقبل أفضل”.