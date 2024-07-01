ميلوني: محاولة للتضييق على من لا يصوت لليسار في فرنسا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، عن الانتخابات التشريعية الفرنسية: “لقد لاحظت شيئًا يحدث بأشكال مختلفة في إيطاليا أيضاً”، ألا وهو “المحاولة المستمرة لشيطنة الأشخاص الذين لا يصوتون لليسار وتضييق الخناق عليهم”.

وفي تعليق لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الإثنين، على نتيجة الجولة الأولى للانتخابات التي جرت أمس، وتمخضت عن حصول حزب مارين لوبان وحلفائه على نسبة تجاوزت الـ33%، أضافت ميلوني: “في هذه الأثناء، لاحظت إقبالاً كبيراً على التصويت في فرنسا وهذا أمر إيجابي للغاية دائماً”.

وتابعت: “على المستوى السياسي، أهنئ حزب التجمع الوطني وحلفائه على نجاحهم الواضح في الجولة الأولى. أما بالنسبة لجولة الإعادة، فأنتم تعلمون أنني أتعامل مع الديناميكيات السياسية والانتخابية للدول الأخرى باحترام دائماً”. وأردفت: “نحن نواجه موقفاً مستقطبًا للغاية بالطبع، وإن سألتموني عما إذا كنت أفضّل اليسار، وفي بعض الحالات المتطرف جدًا، أو اليمين، فمن الواضح أنني أفضّل اليمين”.

وأكدت رئيسة الحكومة، أنه “كنت آمل دائماً أن تختفي الحواجز القديمة بين القوى البديلة لليسار على المستوى الأوروبي أيضاً، ويبدو لي أن هذا الاتجاه، تسلكه فرنسا هي الأخرى”، فـ”للمرة الأولى يحظى حزب لوبان بحلفاء من الجولة الأولى”، في إشارة إلى ماريون ماريشال والزعيم السابق للحزب الجمهوري إيريك سيوتي.

واسترسلت رئيسة مجلس الوزراء، أنه “للمرة الأولى يبدو لي أن الجمهوريين يميلون هم أيضاً إلى عدم المشاركة بما يسمى: جبهة التحالف الجمهوري الديمقراطي”. وأردفت: “أقول هذا لأنني لاحظت شيئًا يحدث في إيطاليا أيضاً وبأشكال مختلفة: المحاولة المستمرة لشيطنة من لا يصوت لليسار وتضييق الخناق عليه”.

وخلصت ميلوني الى القول، إن “عدداً أقل فأقل من الناس يسقطون في هذا الفخ، ولقد رأينا ذلك في إيطاليا، كما نرى إنه يتزايد أكثر فأكثر، في أوروبا وفي جميع أنحاء الغرب”.