الاشتراكيون والديمقراطيون: سنراقب رئاسة هنغاريا للمجلس الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قالت مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين (S&D) في البرلمان الأوروبي إنها “لن تفرش السجادة الحمراء” لهنغاريا التي تتولى اعتبارا من اليوم الاثنين ولمدة سنة أشهر الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي.

وكتبت المجموعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي “اليوم تتولى حكومة فيكتور أوربان الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي. لن نفرش السجادة الحمراء. سنراقب على مدى الأشهر الستة المقبلة أوربان وما أعلنه من ’وساطة صادقة’ بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء”.

وبدوره كتب أوربان على منصة (إكس) “تولت هنغاريا اليوم رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي من بلجيكا. لقد كان حفل تسليم مبهج للغاية مع رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو”.

وأضاف أوربان: “اليوم الجميع سعداء بأن دورنا قد حان لجعل أوروبا عظيمة مرة أخرى! ميغا”، في إشارة إلى حملة صديقه دونالد ترامب “ماغا” (لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) في الانتخابات الرئاسية الامريكية السابقة.