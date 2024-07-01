إيطاليا-ليتوانيا: توافق على تكامل الدفاع الجوي على المستوى الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو عن “اجتماع ثمين” في روما الاثنين مع نظيره الليتواني لاوريناس كاسيوناس، جرت خلاله “الإشادة بالمساهمة الإيطالية في مهمة الشرطة الجوية في منطقة البلطيق على الجانب الشرقي لحلف شمال الأطلسي”.

ونقلت وزارة الدفاع الايطالية عن كروزيتّو “التوافق على الحاجة إلى دفاع أوروبي قوي داخل حلف شمال الأطلسي وعلى تكامل الدفاع الجوي على المستوى الأوروبي”.

بدوره، أشار وزير الدفاع الليتواني في منشور على منصة (إكس) إلى أنه تم التركيز خلال الاجتماع على “التعاون الدفاعي والأمني ​​المتنامي، وتطوير الصناعة الدفاعية، والاستعدادات لقمة الناتو في واشنطن”.

وقال: “نأمل أن تستمر ليتوانيا وإيطاليا في التعاون في تعزيز أمن أوروبا وفي دعم أوكرانيا”.