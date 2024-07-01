زيلينسكي يطالب بمزيد من منظومات الدفاع الامريكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في اجتماع مع مشرعين أمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في كييف، طالب الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

وكتب زيلينسكي في منشور على منصة (إكس) في أعقب اللقاء: “ناقشنا المجالات الرئيسية لمزيد من المساعدة الأمريكية، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي الإضافية. هذا أمر بالغ الأهمية، حيث أنّ منظومات باتريوت تنقذ الأرواح وتحمي البنية التحتية”.

وأضاف الرئيس الاوكراني “أشكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومجلسي الكونغرس (الشيوخ والنواب) والأحزاب والشعب الأمريكي بأسره على قيادتهم التي لا تتزعزع في دعم أوكرانيا”.