برلمانية إيطالية تدعو لتعزيز أنشطة فرونتكس بعد زيارة لمقر الوكالة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت عضو مجلس النواب عن حزب (إخوة إيطاليا)، سارة كيلاني عن “زيارة مثمرة للغاية” لمقر الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (فرونتكس) جرت خلالها “محادثة مطولة مع المدير التنفيذي هانز ليتنز ومع مجلس إدارة الوكالة”.

وأشارت المسؤولة عن ملف الهجرة في حزب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، إلى أنه “من الضروري تنفيذ أنشطة الوكالة لضمان الدفاع عن الحدود ومواصلة مكافحة الاتجار بالبشر وتجنب الوفيات في البحر”.

وقالت في تصريح صحفي “سنقوم بتنظيم جميع المعلومات التي تم الحصول عليها لتترجم إلى تدابير تدرسها اللجنة البرلمانية لجميع احتياجات الإدارة المتكاملة للحدود الخارجية، والتي تنخرط فيها فرونتكس”.

وأضافت في تصريح صحفي: “كما طلبنا دفع إدارة عمليات الإعادة إلى الوطن بصورة اكبر”، مشيرة إلى أن الزيارة كانت “فرصة للتأكيد على أن المسار الذي اتخذته حكومة ميلوني بشأن موضوع الهجرة هو الوحيد القابل للتطبيق”.