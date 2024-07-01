بوريل: التزام أوروبي بشأن تطبيع العلاقات بين بلغراد وبريشتينا رغم تباعد المواقف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إلى أنه “رغم أن التقدم كان بطيئا” في اجتماعات الحوار بين بلغراد وبريشتينا، إلا أنه “تم اتخاذ بعض الخطوات إلى الأمام في مسار تطبيع العلاقات”.

وعقد بوريل اجتماعين منفصلين في بروكسل الأسبوع الماضي مع رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، ورئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي.

وأضاف منسق الدبلوماسية الأوروبية في منشور على مدونته الالكترونية “لسوء الحظ، لم يحقق الاجتماع أي تقدم في التنفيذ. وكانت المناقشات صعبة أكثر من أي وقت مضى. وفي النهاية، لم يكن هناك حتى لقاء مباشر بين الرئيس ورئيس الوزراء. كانت صربيا مستعدة للاجتماع، لكن كوسوفو طلبت مني تمرير مجموعة من الشروط المسبقة”.

وأشار بوريل إلى أنه “في الوقت الراهن، لا تزال مواقف الطرفين متباعدة. ومع ذلك، سيستمر العمل: فقد اتفق كبار المفاوضين من الطرفين على القدوم إلى بروكسل الأسبوع المقبل لوضع خطوات ملموسة لكسر الجمود في تنفيذ الاتفاق”.

وأكد منسق دبلوماسية الاتحاد الاوروبي المنتهية ولايته على أن “الاتحاد سيظل ملتزما بالمساعدة، ولكنه في نهاية المطاف يحتاج إلى الشجاعة والرؤية والإرادة السياسية من جانب قادة كلا الطرفين”.