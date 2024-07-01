تاياني عن الانتخابات الفرنسية: القلق من مخاطر عدم الاستقرار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه “قلق من مخاطر عدم الاستقرار”، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان تصدر حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان للجولة الانتخابية الأولى في فرنسا مدعاة للانشغال.

ورأى تاياني في تصريح للصحفيين عصر الاثنين، خلال افتتاح محكمة براءات الاختراع الموحدة في ميلانو أن “المهم هو أن تتمكن أوروبا من الاستقرار وأن يضمن الاستقرار الأسواق”.

وأكد تاياني “العمل مع أي شخص في حكومة يختارها المواطنون الفرنسيون”.

وأضاف تاياني، الذي رفض انضمام حزب لوبان إلى تحالف أغلبية بقيادة حزب الشعب الأوروبي في الجهاز التشريعي الأوروبي الجديد “بعيدا عن الانتماء السياسي، لدينا علاقة مع فرنسا، ومحاورنا هو فرنسا”.

وقال تاياني “يمكننا الحكم (كأحزاب ائتلاف حاكم في إيطاليا) على الأحداث السياسية الداخلية بشكل مختلف. مرجعية حزبي في فرنسا هم الجمهوريون الذين حققوا نتيجة إيجابية إلى حد ما”.

وعلى أية حال، أوضح وزبر الخارجية، “قبل الإدلاء بأي تعليق يجب علينا انتظار جولة الإعادة نهاية الأسبوع المقبل”، وجدد: “المهم هو الاستقرار في فرنسا، لأن الاستقرار فيها يعني أيضا استقرار الأسواق“.