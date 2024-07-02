مستشار زيلينسكي يشكك في سردية مساندة قوى اليمين لروسيا بوتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى مستشار رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي أن “تقدم قوى اليمين عبر أوروبا، وعدم القدرة على التنبؤ بالدورات الانتخابية في الولايات المتحدة وفرنسا يعني إمكانية نمو المشاعر المؤيدة لروسيا (ولبوتين) وانخفاض الولاء الأوروبي لأوكرانيا؟ في الواقع ليست (قراءة) صحيحة تمامًا”.

وأشار ميخايلو بودولياك، في منشور الثلاثاء عبر وسائط التواصل الاجتماعي إلى أن “روسيا الحالية لا تهدد أراضي أوكرانيا وهدفها ليس الاستيلاء على مساحات صغيرة من الأراضي الأجنبية، بل إعادة صياغة القواعد العالمية بشكل أساسي”.

وأردف بودولياك “هذا يعني أنه بالنسبة لأي بلد، بما في ذلك تلك التي يحقق فيها اليمين المتطرف فوزًا جزئيًا، فإن المخاطر على المصالح الوطنية تتزايد بشكل كبير. إن العدوانية الروسية تليها على الدوام قواعد وقوانين وضمانات أقل، بل المزيد من العنف والقتل والإرهاب وعدم الاستقرار والفوضى والفساد”.

ووفقا لمستشار مكتب الرئيس الأوكراني، بالتالي “فإن إجراء مناقشات إعلامية هو أمر واتخاذ القرارات هو أمر آخر تمامًا. القرارات الحقيقية سيكون فيها دائمًا الكثير من الدعم المبرر لأوكرانيا”.