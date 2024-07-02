برلمانية إيطالية تدعو تاياني لإدانة حكومة طالبان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعت برلمانية إيطالية معارضة، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني، إلى “إدانة حكومة طالبان”، جرّاء ما تنتهجه إزاء النساء.

وقالت زعيمة كتلة مجموعة تحالف الخضر ـ اليسار في مجلس النواب، لوانا تزانيلّا: “لقد التقيت صباح اليوم (الثلاثاء)، الناشطة الأفغانية في مجال حقوق الإنسان والمرأة، ميترا ميرهان، برفقة مؤسسة بانجيا التي تتعامل مع التمييز والعنف ضد المرأة في جميع أنحاء العالم منذ تموز/يوليو 2002”.

وأضافت تزانيلّا: “لقد أطلعتني على وضع حالة الفصل العنصري الحقيقي الذي تتعرض له النساء الأفغانيات والتمييز الرهيب الذي يمنع أي شكل من أشكال المشاركة في الحياة الاجتماعية، بل حتى الوصول إلى أبسط الخدمات”.

وأردفت البرلمانية: “سأعمل على ضمان أن يعرب مجلس النواب عن موقف صارم وأن يصوّت على قرار الإدانة الذي سنعمل على صياغته قريبا مع زملاء آخرين، والذي سأقترح فيه إدراج طلب بأن تدرج الأمم المتحدة أعمال العنف والفصل بين الجنسين ضمن الجرائم ضد الإنسانية”.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن “النساء الأفغانيات وحيدات وحالتهن معروفة، لكن لم تحرك أي حكومة غربية ساكناً” وكذلك “من جانب الأمم المتحدة، حدث قبل بضعة أيام تراجع خطير إزاء الضغط الذي مارسته حكومة كابول التي طالبت وحظيت بمنع النساء من حضور مؤتمر الأمم المتحدة المقرر عقده في 30 حزيران/يونيو حول أفغانستان، الذي لم يتم فيه بحث حقوق المرأة الأفغانية ولم تشارك فيه أي امرأة من هذا البلد”.

واختتمت قائلةً: “أيها الوزير تاياني، اجعل صوتك مسموعاً بصفتك ليبرالياً لا يمكنه بالتأكيد أن يتسامح مع اغتصاب حقوق الإنسان هذا”.